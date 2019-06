Federer-Herbert, semifinale ad Halle

ROMA, 21 GIU - Sarà Federer-Herbert la seconda semifinale del torneo di Halle, Atp 500 che si sta giocando sull'erba tedesca. Il fuoriclasse svizzero ha dovuto impegnarsi tre set per avere la meglio dello spagnolo Bautista-Agut, battuto per 6-3 4-6 6-4, mentre il francese ha eliminato il croato Coric che si è ritirato per infortunio dopo aver perso il primo set per 7-5.