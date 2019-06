Bertelli, Luna Rossa è sfida già vinta

PALERMO, 21 GIU - "La mia Coppa America l'ho già vinta in questi 20 anni in cui abbiamo costruito il team all'interno del quale abbiamo condiviso gioie e dolori. Ma più di tutto posso dire che abbiamo creato una scuola italiana nella vela". Lo ha detto il patron, Patrizio Bertelli, alla presentazione del team Luna Rossa che parteciperà alla prossima Coppa America. Ad ospitare il battesimo del team il Circolo della Vela Sicilia, a Palermo. "Il varo della nuova barca - ha annunciato Bertelli - sarà il 25 agosto a Cagliari nella nostra base operativa. Il nostro è un lavoro di successo perché ha coniugato l' eccellenza italiana nel reperimento dei materiali allo sviluppo della tecnologia. Per questo credo che Luna Rossa la sua sfida l'abbia già vinta". A fare gli onori di casa il presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo, che ha sottolineato come il circolo per vincere la sfida sia pronto a calare "tre T: tecnologia, tempo e un team che vuole non solo partecipare, ma anche vincere la Coppa America 2021".