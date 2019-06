Florent Manaudou, voglio vincere Giochi

ROMA, 21 GIU - Con il tempo di 21''63 il campione brasiliano Bruno Fratus si aggiudica le batterie dei 50 stile libero del 56esimo Settecolli di Roma, ma alle sue spalle spicca il secondo tempo (21''73) del francese Florent Manaudou, vincitore della seconda batteria. Al rientro dopo tre anni lontano dalle vasche per dedicarsi alla pallamano, il francese campione olimpico di Londra 2012 e vice di Rio 2016 nei 50 stile riparte proprio da Roma per tentare l'assalto alla terza medaglia olimpica: "Il mio obiettivo per il futuro? Voglio nuotare sempre più veloce e tornare a vincere le Olimpiadi, ma ci sono tanti altri nuotatori competitivi: sono tornato per vincere qualche gara, ora penso solo a nuotare", ha ammesso Manaudou a fine gara. "Il mio feeling è buono con tutte le gare perché non amo solo il nuoto ma ogni competizione. Sono felice di essere tornato a Roma - ha concluso - mi trovo sempre molto bene in questa piscina, che forse è la più bella del mondo".