Centinaio,faccio tifo per Milano-Cortina

MILANO, 21 GIU - Il ministro per le Politiche Agricole Gian Marco Centinaio "tifa" perché Milano e Cortina abbiano i giochi invernali del 2026, a 3 giorni dall'incontro a Losanna per la decisione. "Le Olimpiadi - ha spiegato a margine della presentazione della 43ma guida dai locali storici d'Italia - servono al nostro Paese e a Milano, a Cortina per rilanciare questi territori e poter andare avanti, come sta facendo Milano, in una opera di sviluppo importante anche del turismo e del buon nome del nostro Paese". Speranze? "Le speranze sono alte perché hanno lavorato bene i comitati organizzatori".