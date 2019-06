Maradona posta video, non ho l'Alzheimer

ROMA, 21 GIU - "Ragazzi, con la malattia non si scherza": dice così Diego Armando Maradona, postando sul suo profilo Instagram un video nel quale smentisce le voci circolate in Argentina che gli attribuiscono l'Alzheimer. "Di Alzheimer si muore, e io non sto morendo. Mentono, mentono parlando di Alzheimer - dice Maradona - Non sanno cosa significa la parola Alzheimer. Sono ragazzi che dicono questo per creare confusione, e a me la confusione non piace. Non sanno come fare giornalismo...".