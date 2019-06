Coppa America, Uruguay-Giappone 2-2

ROMA, 21 GIU - E' finita in pareggio 2-2 l'attesa sfida tra l'Uruguay e il Giappone, valida per la Coppa America. La gara si è giocata nella notte italiana a Porto Alegre davanti a 40mila spttatori e ha offerto uno spettacolo di alto livello. I giapponesi sono andati due volte in vantaggio, grazie a una doppietta dello scatenato Miyoshi, ma prima Suarez su rigore concesso dopo una consultazione dell'arbitro con la postazione var, e poi Gimenez hanno sempre riportato il punteggio in situazione di parità. La Celeste avrebbe potuto vincere se per ben due volte i pali non avessero detto no, prima a Cavani e poi a Suarez. Il risultato di parità comunque sorride all'Uruguay di Tabarez che fa un altro passetto verso i quarti di finale. Nell'ultima partita del Girone C contro il Cile avrà a disposizione due risultati su tre per proseguire il suo cammino in Coppa America.