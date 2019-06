Travelers, avvio deludente per Molinari

ROMA, 21 GIU - Avvio deludente per Francesco Molinari nel Travelers Championship, torneo del PGA Tour di golf. A Cromwell, nel Connecticut, l'azzurro ha chiuso il primo giro in 61/a posizione (69, -1) al fianco, tra gli altri, del campione uscente Bubba Watson. E, dopo le diciotto buche d'apertura, è chiamato a recuperare cinque colpi a un sestetto di leader composto dal canadese Mackenzie Hughes, dal messicano Abraham Ancer, dal sudcoreano Kyoung-Hoon Lee e dagli americani Zack Sucher, Ryan Armour e Bronson Burgoon, tutti in testa con 64 (-6). Prova bogey free per "Chicco" Molinari, autore di un birdie, con tutte le altre buche chiuse in par. Stesso score per Bubba Watson, campione in carica. Negli Usa steccano i big. Inizio da dimenticare anche per Brooks Koepka. Il leader mondiale, reduce dal 2/o posto nell'US Open, è 112/o (71, +1). Stesso score per Tony Finau. Dopo la beffa del 2018 bell'avvio per Paul Casey, 7/o (65, -5). Mentre Tommy Fleetwood è 13/o (66, -4) davanti a Phil Mickelson, 25/o (67, -3).