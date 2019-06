Mondiali donne: Svezia-Usa 0-2

ROMA, 20 GIU - Gli Usa chiudono a punteggio pieno il girone F dei Mondiali di calcio donne. Le campionesse in carica hanno battuto la Svezia per 2-0 nella partita giocata questa sera a Le Havre. Rete di Horan al 3' pt e autogol di Andersson al 5' st. Le americane chiudono a 9 punti, ma anche le svedesi, seconde a quota 6, si qualificano per gli ottavi di finale. Nell'altro match serale di oggi, a Rennes il Cile ha battuto la Thailandia per 2-0, con autogol di Boonsing al 3' st e rete di Urrutia al 35' st.