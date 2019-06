Euro U21: Germania-Serbia 6-1

TRIESTE, 20 GIU - Impressionante dimostrazione di forza della Germania Under 21, che in una partita dell'Europeo di categoria, giocato al 'Nereo Rocco' di Trieste, ha battuto la Serbia per 6-1 (3-0). Queste le reti: 16' Richter, 30' e 37' Waldschmidt; nel st 24' Dahoud, 35' Waldschmidt, 40' Zivkovic (rigore), 47' Maier.