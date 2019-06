olf: BMW Open, avvio show per Pavan

ROMA, 20 GIU - Avvio show per Andrea Pavan nel BMW International Open, torneo dell'European Tour. A Monaco di Baviera l'azzurro, con 66 (-6) ha chiuso il primo giro (sospeso per maltempo) al comando della classifica con un colpo di vantaggio sul tedesco Martin Kaymer (ex numero uno al mondo) e sul britannico Oliver Wilson, entrambi secondi con 67 (-5). Grande inizio per il player capitolino, autore di un eagle, cinque birdie e un bogey. Partenza lanciata pure per Lee Westwood e Jeff Winther, quarti con 68 (-4). Mentre Matt Wallace, campione in carica, è nono (69, -3) a tre colpi da Pavan. Tra gli azzurri sorridono pure Edoardo Molinari e Filippo Bergamaschi, entrambi ventiduesimi (70, -2). Mentre Guido Migliozzi e Nino Bertasio sono ottantanovesimi (73, +1). In ritardo Renato Paratore (74, +2) e Lorenzo Gagli, solo 107/i. Con Gagli fermato però alla buca 14.