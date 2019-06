Ciclismo: Svizzera, Bernal nuovo leader

ROMA, 20 GIU - Antwan Tolhoek ha vinto la 6/a tappa del Giro di Svizzera di ciclismo, da Einsiedeln a Flumserberg, lunga 120,2 chilometri e con il primo arrivo in salita. Il giovane corridore olandese, con il tempo di 2h43'34", ha preceduto sul traguardo posto a 1.220 metri d'altezza Egan Bernal, abile a staccare tutti i rivali e portarsi al primo posto della classifica generale, spodestando dal trono lo slovacco Peter Sagan. Il colombiano è giunto sul traguardo con un ritardo di 17" dal vincitore di tappa. Quinto posto per Domenico Pozzovivo, primo degli italiani, a 31"; 15/o Fabio Aru, a 1'11". Grazie a questo piazzamento adesso il sardo è 9/o nella classifica generale. Domani è in programma la 7/a tappa, con altre salite: da Unterterzen al San Gottardo (2.091 metri) verranno scalati la Promenada al km 65,5 e a quota 1.109 metri; l'Hauptsrasse, dopo 122,8 km, a 1.946 metri; infine il San Gottardo.