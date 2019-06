Auguri 'iettatori' dal Napoli a Sarri

NAPOLI, 20 GIU - Un teschio e un corno. Le parole dei tifosi in strada che gli fanno gli "auguri", in senso iettatorio, per il prossimo campionato. E' questo il video tutto giocato sulla scaramanzia, pubblicato dalla pagina ufficiale su Facebook del Napoli per 'celebrare' il ritorno dello scaramantico Maurizio Sarri in Italia sulla panchina della Juventus. Il video è introdotto dal post "Bentornato in Italia Mr. Sarri" e lo slogan "Forza Napoli sempre" ed è girato tra i vicoli del centro storico, con commenti dei tifosi.