Giochi'26:Giorgetti "Sarà a ultimo voto"

ROMA, 20 GIU - "Ci sentiamo quotidianamente con Malagò, l'ho sentito anche poco fa. Naturalmente i numeri sono tutti ballerini, ogni volta che si parla con qualcuno c'è la promessa del voto ma evidentemente sono promesse doppie e c'è qualcosa che non quadra". Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti a quattro giorni dalla decisione del Cio sull'assegnazione dei Giochi 2026. La sfida è tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are e "probabilmente tra domenica e lunedì si giocherà tutta la partita - ha sottolineato Giorgetti - Saremo lì, ci andrò anche io. Ci sarà Conte e il messaggio di Mattarella". "Siamo moderatamente ottimisti, ci giocheremo le nostre carte con fair play". Sulla possibile presenza tra gli altri del vicepremier Salvini a Losanna lunedì, Giorgetti glissa: "La nostra preoccupazione è di non fare la solita delegazione all'italiana dove arriviamo in 500", concludendo: "Speriamo di festeggiare lunedì in modo sobrio per una candidatura sobria con spese sobrie e finanziamenti sobri".