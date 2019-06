F1: domani riesame 'caso Vettel'

ROMA, 20 GIU - La Fia ha accolto l'istanza di revisione presentata dalla Ferrari sul caso della penalità che è costata a Sebastian Vettel la vittoria al Gp del Canada, decidendo di fissare per il primo pomeriggio di domani la discussione presso il circuito Paul Ricard, dove domenica si correrà il Gp di Francia. A riunirsi saranno i commissari che due settimane fa avevano deciso di penalizzare il tedesco per la manovra, 'pericolosa' secondo la Race Direction, a danno del britannico della Mercedes Lewis Hamilton. La Ferrari, che aveva inizialmente pensato a proporre appello, ha poi deciso di rinunciarvi, optando per un'istanza di revisione sostenuta da nuove prove raccolte. Il team di Maranello porterà quindi materiale probatorio per far scagionare il suo pilota (video, inquadrature particolari e dati di telemetria), dimostrando che l'azione non meritava di essere sanzionata.