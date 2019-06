Chelsea: Lampard a un passo da panchina

ROMA, 20 GIU - Frank Lampard, salvo clamorosi ripensamenti o imprevisti colpi di scena, sarà il nuovo allenatore del Chelsea al posto di Maurizio Sarri, passato alla Juve. Lo scrive il London Evening Standard, che spiega come prima del prossimo week-end dobrebbe arrivare l'ufficializzazione del club 'Blues'. Lampard, secondo il giornale inglese, dovrebbe sottoscrivere un contratto triennale con la squadra della quale è stato un'indiscussa bandiera per 13 anni. Lampard andò via da Stamford Bridge nel 2014 e dal 2018 allenava il Derby County.