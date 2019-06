Sarri, fischi o no, Napoli sempre amore

TORINO, 20 GIU - "Se esco dal San Paolo so che se mi applaudono è una manifestazione d'amore, se mi fischiano è una manifestazione d'amore. Uscirò volendogli bene come prima, in un modo o in un altro". Così Maurizio Sarri sul suo ritorno a Napoli da allenatore della Juventus. Il tecnico risponde poi a una domanda sull'abbigliamento che sceglierà ora che è alla guida della Juve: "La tuta in campo? Parlerò con la società, non lo abbiamo ancora fatto. Io preferirei non andare con la divisa sociale, chiaramente fuori dal campo indosserò la divisa sociale, c'è scritto nel contratto, in campo vediamo. L'importante è che a questa età non mi mandino nudo...".