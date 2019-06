Sarri "si può vincere e divertirsi"

TORINO, 20 GIU - "Vincere e divertirsi sono due cose che si possono coniugare, poi è difficile". Così Maurizio Sarri commenta il motto della Juventus "vincere è l'unica cosa che conta". "Sul vincere posso dire poco, perché ho vinto poco - ammette il neo allenatore bianconero -. Penso che l'obiettivo di divertirsi in campo non sia antitetico a quello di vincere, perché se una squadra si diverte in campo, e diverte il pubblico, acquista quell'entusiasmo che molto spesso è benzina per fare risultato".