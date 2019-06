Il 'saluto' di De Laurentiis a Sarri

ROMA 20 GIU - "La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo, neo allenatore Juve, è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un'aziendalista. Sara' ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo". A parlare così ieri in Puglia, a margine della visita sul set di 'Si vive una volta sola' di Carlo Verdone, Aurelio De Laurentiis, produttore del film e presidente del Napoli. Sarri "sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra" dice ancora De Laurentiis. E aggiunge il produttore:"ma sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo. Che diranno allora i tifosi del Napoli che considerano Sarri solo un grande traditore?".