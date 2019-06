Juventus, Sarri è arrivato a Torino

CASELLE (TORINO), 19 GIU - Alla Juventus è iniziata ufficialmente l'era di Maurizio Sarri. Poco dopo le 19, il tecnico ex Napoli e Chelsea è atterrato con un volo privato all'aeroporto di Caselle, da dove si sta dirigendo in auto al centro sportivo della Continassa. Nessun tifosi ad attendere il tecnico, che incontrerà domani mattina la stampa. La presentazione ufficiale è in programma alle ore 11 all'Allianz Stadium.