Coppa America, var salva l'Argentina

ROMA, 20 GIU - L'Argentina di Scaloni non si sblocca: anzi, ora rischia sul serio l'eliminazione dalla Coppa America, anche se le resta una chance contro il Qatar domenica. Dopo aver perso all'esordio contro la Colombia, l'Albiceleste non e' andata oltre l'1-1 col Paraguay nella seconda partita del girone. A salvare la nazionale di Messi e' stato un rigore assegnato con l'aiuto della videoassistenza, e realizzato dalla stessa 'Pulce'. Un altro aiutino alla formazione di Messi l'ha dato il portiere argentino Armani parando un rigore al paraguaiano Gonzales: da come sono andate le cose in campo, se non l'avesse fatto la gara avrebbe avuto ben altro esito. Scaloni aveva anche provato a cambiare le carte in tavola rispetto all'esordio choc, inserendo De Paul e Lautaro, che quando e' stato poi sostituito ha dato chiari segni di insofferenza in panchina. Ma il gioco atteso dal ct argentino non e' arrivato, e neanche la vittoria.