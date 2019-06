Euro U21:Gravina, crediamo in semifinali

BOLOGNA, 19 GIU - "E' stata una serata difficile, sfortunata e molto amara per il risultato. Adesso non dipende solo da noi, ma siamo determinati, abbiamo fiducia di poter raggiungere le semifinali". E' il commento del presidente della Figc Gabriele Gravina, al termine della partita dell'under 21 azzurra persa al Dall'Ara di Bologna contro la Polonia. "Oggi potevamo centrare un obiettivo importante ma l'abbiamo mancato. Ora non dipende più solo da noi e la situazione è più complicata - ha aggiunto il n.1 del calcio italiano -. Bisogna avere ottimismo perchè il campo riserva sempre delle sorprese, come si è visto questa sera. La gara è stata dominata da noi ma c'è stato un pizzico di sfortuna. Dimentichiamo subito la sconfitta e guardiamo avanti con fiducia alla prossima sfida col Belgio".