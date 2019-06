Europei scherma: oggi Italia giù da podi

ROMA, 19 GIU - Terza giornata di gara senza medaglie per l'Italia agli Europei di scherma di Dusseldorf2019, dove si è chiuso il programma riservato alle gare individuali. Nelle prove di spada femminile e di sciabola maschile, Enrico Berrè ed Alberta Santuccio si sono fermati ai piedi del podio. Lo sciabolatore delle Fiamme Gialle ha chiuso al sesto posto, fermato ai quarti dal russo Veniamin Reshetnikov che si è imposto per 15-8 e poi ha proseguito nel suo percorso fino a conquistare l'oro nella finale contro il connazionale Ibragimov. Nella gara di spada femminile, Santuccio è stata sconfitta nei quarti dalla francese Marie-Florence Candassamy (15-9), la quale è stata battuta in finale dalla connazionale Vitalis. In precedenza, aveva battuto agli ottavi l'altra azzurra Mara Navarria. A fermarsi alle porte dei quarti di finale è stata anche Rossella Fiamingo, sconfitta dalla romena Maria Udrea.