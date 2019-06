Euro U21: tre cambi contro la Polonia

BOLOGNA, 19 GIU - Tre cambi rispetto alla squadra che ha iniziato con la Spagna. Nella formazione per la seconda partita dell'Europeo Under 21 contro la Polonia il tecnico degli azzurrini Luigi Di Biagio sostituisce al centro della difesa Kevin Bonifazi con Alessandro Bastoni; in attacco giocano, insieme a Chiesa, Cutrone e Orsolini, entrambi entrati a gara in corso contro gli iberici. In panchina, dunque, Kean e Zaniolo.