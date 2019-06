Bertolini, finalmente Italia ama donne

ROMA, 19 GIU - "Sono felice: finalmente anche dentro i nostri confini il calcio giocato dalle ragazze viene apprezzato ed amato dagli italiani": Milena Bertolini, appena arrivata nel ritiro di Montpellier, commenta con entusiasmo all'ANSA il dato boom di ascolti per Italia-Brasile, terza partita del Mondiale donne. I 7,5 milioni di spettatori sono un trampolino, per la ct: "Credo che questo confermi ancora di più la necessita' di dare sostegno e impulso a tutto il movimento per migliorarne ancora di più lo sviluppo".