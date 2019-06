De Laurentiis, James desiderio Ancelotti

NAPOLI, 19 GIU - "James Rodriguez risponde a un desiderio di Carlo Ancelotti, non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco però Ancelotti lo conosce e sa quanto può essergli utile. Io non faccio una piega, anche se è costosissimo andiamo avanti". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli commentando la trattativa avanzata con il Real Madrid per portare l'attaccante colombiano in azzurro.