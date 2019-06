Mendy si presenta: Il Real è un sogno

ROMA, 19 GIU - "E' una gioia essere nel miglior club del mondo. Si è presentato così davanti ai nuovi tifosi del Real Madrid, Ferland Mendy, neoacquisto dei 'blancos'. Il terzino sinistro francese ha rassicurato sulle condizioni fisiche ("L'anca? Non parlerei di problemi...", ha tagliato corto), aggiungendo di essere arrivato al Bernabeu "per imparare e per dare il massimo: il Real può insegnarmi molto, anche nello stile di vita", ma di "non avere parlato ancora con l'allenatore Zidane. Spero di farlo presto. E' un onore poter lavorare con una leggenda come lui", ha aggiunto Mendy, che ha fatto sapere di aver parlato con Varane: "Mi ha detto che il Real è il club più grande del mondo e che mi avrebbe aiutato a integrarmi". Ultime battute su altri due connazionali nelle mire di Florentino Perez ("Pogba e Mbappè? Con loro non ho parlato del Real") e sulla concorrenza con Marcelo: "Non credo ci sarà - ha tagliato corto -. Parlerò anche con lui, ma sarà Zidane a decidere. Non so come Zidane vorrà giocare".