Champions: sorteggiati i preliminari

ROMA, 19 GIU - PSV Eindhoven-Basilea e Viktoria Plzen-Olympiacos saranno i due match-clou del secondo turno preliminare della Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio oggi a Nyon e che vedrà le squadre scendere in campo per il primo turno il 9 e 10 (andata), il 16 e 17 luglio (ritorno); per il secondo turno il 23 e 24 luglio, il 30 e 31 luglio. Questi gli accoppiamenti: Astana/Cluj-Maccabi Tel Aviv, Bate Borisov/Piast Gliwice-Linfield/Rosenborg, The New Saints- vincente round preliminare/Copenhagen, Ferencváros/Ludogorets-F91 Dudelange/La Valletta, Dundalk/Riga-Partizan-Qarabag, Sheriff Tiraspol/Saburtalo-GNK Dinamo, Celtic/Sarajevo-Nomme Kalju/Shkendija, Suduva/Stella Rossa-HJK Helsinki/HB Torshavn, Slovan Bratislava/Sutjeska-Apoel, Valur Reykjavík/Maribor-Ararat-Armenia/Aik, Viktoria Plzen-Olympiacos, PSV Eindhoven-Basilea.