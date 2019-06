Vela: Mondiale Star, guida Kusznierewicz

ROMA, 19 GIU - Il polacco Mateusz Kusznierewicz guida la classifica provvisoria del Campionato del mondo Classe Star di vela, in corso a Porto Cervo, seguito da Augie Diaz e Tom Lofstedt. La manifestazione è organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda, in collaborazione con l'International Star Class Yacht Racing Association (ISCYRA). Diaz già iridato Star nel 2016, affiancato da Henry Boening, campione europeo in carica, ha condotto la gara con costanza e, dopo avere girato per primo la seconda bolina, è andato a tagliare il traguardo. Diaz si piazza così al secondo posto della classifica generale provvisoria dietro al polacco Kusznierewicz, rimasto nelle prime 10 posizioni fin dall'inizio della regata. Terzi di giornata Haico De Boer e Pedro Trouche che si lasciano alle spalle il socio YCCS Ante Razmilovic con il prodiere Brian Hammersley, in testa per circa metà gara. Al terzo gradino della classifica generale, invece, gli svedesi Tom Lofstedt con Anders Ekstrom.