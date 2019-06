Copa America: Brasile-Venezuela 0-0

ROMA, 19 GIU - Più del Venezuela ci pensa la Var a fermare il Brasile sullo 0-0 nella seconda partita valida per il Girone della Coppa America, disputata sul campo dell'Arena Fonte Nova a Salvador Bahia. Il ct Tite inserisce Arthur del Barcellona a centrocampo (unica novità rispetto all'esordio), ma la sostanza non cambia, perché i venezuelani difendono la propria area e concedono poco ai padroni di casa. Nella ripresa c'è spazio anche per Gabriel Gesus, Everton e Fernandinho. I gol, realizzati proprio dall'attaccante del Manchester City e da Coutinho, vengono però annullati dall'arbitro cileno Bascunan Gonzalez che, grazie alla Var, ravvisa prima un fuorigioco di Neres, poi di Firmino. E così resta 0-0. Nell'altra partita del Girone il Perù batte la Bolivia 3-1 con gol di Guerrero, Farfan e Flores, agganciando il Brasile al comando della classifica con 4 punti. Il Venezuela è a 2, Bolivia 0. Nella prossima tornata di sfide si affronteranno Perù e Brasile, Bolivia e Venezuela. Di certo c'è solo l'eliminazione della Bolivia.