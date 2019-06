Mondiali donne:Italia ko a ottavi da 1/a

ROMA, 18 GIU - Sconfitta di misura per l'Italia ai mondiali di calcio femminile di Francia. Le azzurre sono state superate 1-0 dal Brasile ma accedono comunque agli ottavi di finale da prime del girone. Decisivo per le verdeoro il gol su rigore realizzato da Marta. Nell'altra partita del girone, vittoria dell'Australia sulla Giamaica per 4-1 che regala il secondo posto nel girone alle 'Matildas' (il Brasile chiude al terzo posto, promosso anch'esso).