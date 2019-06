Europei scherma: Di Francisca ancora oro

ROMA, 18 GIU - Quinto titolo europeo in carriera per Elisa Di Francisca che nella finale del fioretto ai campionati europei di Dusseldorf scrive una nuova pagina della sua fantastica carriera. Sorride l'Italia che festeggia la doppietta con il terzo posto di Alice Volpi. Di Francisca si prende così la rivincita olimpica di Rio2016 superando in finale la russa Inna Deriglazova che festeggiò l'oro sulle pedane brasiliane proprio ai danni della jesina. La finale è stato un assalto carico di tensione in cui la 36enne Di Francisca, a due anni dalla nascita del piccolo Ettore, ha sfoderato il suo talento ed ancora una volta la sua grande carica emotiva, concludendo col netto punteggio di 15-8. Bronzo per Alice Volpi, sconfitta in precedenza nella semifinale dalla russa Deriglazova col punteggio di 15-11, al termine di un assalto condizionato da una condotta arbitrale assai contestata dalla delegazione azzurra.