Milan verso esclusione Europa League

MILANO, 18 GIU - Per il Milan si profila l'esclusione dall'Europa League. Trovano conferme le indiscrezioni secondo cui il club attende domani la decisione della Camera giudicante della Uefa sul secondo deferimento per le violazioni al fair play finanziario. In compenso, a quanto filtra, il Milan spera di ottenere il prolungamento del termine, fissato al 2021 dalla Giudicante, per il pareggio di bilancio e considerato troppo stringente dal club, che per questo aveva fatto ricorso al Tas.