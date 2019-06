Brasile, Bolsonaro riceve Ronaldinho

BRASILIA, 18 GIU - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ricevuto a Brasilia Ronaldinho, Pallone d'Oro 2005 e campione del mondo tre anni prima a Yokohama. "Ho appena incontrato il fuoriclasse Ronaldinho Gaùcho", ha scritto il capo di Stato su Twitter. È stato "un grande piacere incontrare il nostro presidente", ha commentato a sua volta il 'Dentone' sui social. L'ex fuoriclasse del Barcellona non ha mai nascosto il suo sostegno a Bolsonaro alle elezioni dello scorso anno, facendosi fotografare con il numero 17 sulla maglia che indossava, corrispondente alla scheda elettorale dell'allora candidato. All'epoca il club spagnolo, di cui Ronaldinho è ambasciatore, divulgò una nota "in difesa dei valori democratici" e sottolineando la sua presa di distanza dalla posizione politica del suo ex n.10. Un mese fa, il Tribunale superiore di giustizia ha negato un 'habeas corpus' con cui Ronaldinho chiedeva la restituzione del passaporto, confiscato dalle autorità a causa di un reato ambientale commesso nel Rio Grande do Sul.