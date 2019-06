Neymar tratta ritorno al Barcellona

ROMA, 18 GIU - Neymar di ritorno al Barcellona: ne sono certi in Brasile, dove Globoesporte parla di colloqui gia' avanzati tra il presidente del club catalano, Josep Maria Bartomeu, e lo staff del giocatore. Ieri il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, in un'intervista a France Football era stato esplicito: "Chiediamo ai nostri giocatori di aderire totalmente al progetto. Nessuno ha obbligato Neymar a firmare col Psg". Il contratto col club parigino dell'attaccante brasiliano, costretto a saltare la Coppa America per un infortunio serio, scade nel 2022. Se arriverà il suo assenso alle proposte di Bartomeu, il Barcellona - per il quale Neymar ha giocato dal 2013 al 2017 per poi trasferirsi in Francia - ha già pronta l'offerta da recapitare al Psg: 100 milioni di euro e giocatori da scegliere tra Umtiti, Dembele' e Rakitic.