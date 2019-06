Milan, visite mediche per Krunic

MILANO, 18 GIU - Visite mediche per Rade Krunic, in procinto di diventare il primo rinforzo del Milan per la prossima stagione. Il centrocampista bosniaco di 25 anni proveniente dall'Empoli, questa mattina verso le 9 si è presentato alla clinica La Madonnina, in centro a Milano, per sostenere i controlli di rito, ultimo passaggio prima della firma sul contratto con la sua nuova squadra. Attorno alle 10 a Casa Milan, è iniziato un nuovo incontro fra i dirigenti e Beppe Riso, agente fra gli altri di Stefano Sensi, centrocampista classe '95 del Sassuolo nel mirino dei rossoneri. La trattativa potrebbe decollare. Nei giorni scorsi c'è stato un primo appuntamento fra Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, e Riso, che successivamente ha avuto un vertice con l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali.