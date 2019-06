Golf, Sfida tra star al Bmw Open

ROMA, 18 GIU - Le star della Ryder Cup 2018 si sfidano nel BMW International Open, torneo dell'European Tour di golf. Da Garcia a Noren passando per Olesen. A Monaco di Baviera (20-23 giugno) è sfida tra big sul percorso (completamente restaurato) del GC München Eichenried. Dove tornerà in campo, dopo l'infortunio alla gamba, anche Bjorn, capitano del Vecchio Continente nell'euro-trionfo di Parigi. Il danese è, da sempre, uno dei grandi protagonisti della rassegna. Nel palmares vanta due successi (2000 e 2002) e 5 piazzamenti Top 10 nel torneo. Sul green anche Westwood. L'ex numero uno al mondo farà la sua prima apparizione al BMW International Open 13 anni dopo l'ultima volta. Mentre a difendere il titolo sarà l'altro britannico Wallace. Anche tanta Italia in Germania, con 7 azzurri in gara. Con Renato Paratore, reduce dal debutto Major nell'US Open, ecco anche Edoardo Molinari, Guido Migliozzi (già due successi nel 2019), Andrea Pavan, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Filippo Bergamaschi.