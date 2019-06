Europei scherma: Foconi oro nel fioretto

ROMA, 17 GIU - Si aprono con una doppietta azzurra gli Europei Assoluti di scherma a Duesseldorf. Le soddisfazioni arrivano dal fioretto, con Alessio Foconi che conquista il primo titolo europeo. Accantoa lui, sul podio, l'olimpionico di Rio 2016 Daniele Garozzo, che bissa l'argento continentale 2018. La sfida tra Foconi e Garozzo si è conclusa sul 15-4. "E' un anno fantastico - il commento del neocampione europeo -. La sfida di oggi è stata lunga, perché abbiamo affrontato la fase a gironi: sono soddisfatto, perché sono riuscito a esprimere la mia scherma. Quando sali in pedana pensi solo a mettere una stoccata dopo l'altra e non pensi se sei campione del mondo". Si è fermata, invece, ai 32/i l'avanzata di Andrea Cassarà. Il bresciano è stato eliminato (15-6) dallo spagnolo Llavador. Nella seconda gara di giornata, quella di sciabola femminile, vinta dall'ucraina Olga Kharlan, si è conclusa ai piedi del podio la corsa di Irene Vecchi. La livornese è stata eliminata nei quarti dall'ungherese Anna Marton per 15-12.