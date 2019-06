Mondiali: poker Germania,prima in Girone

ROMA, 17 GIU - La Germania travolge il Sudafrica per 4-0 e la Spagna costringe la Cina sullo 0-0: questi i verdetti del Girone B dei Mondiali femminili di calcio, dopo la terza tornata di partite disputate oggi in Francia. Le tedesche hanno chiuso al comando il Girone B, con 9 punti, segue la Spagna con 4 lunghezze e una migliore differenza reti nei confronti della Cina (+1 contro 0), che ha chiuso pure a 4. Sudafrica ferma a 0. Nel poker della Germania a segno Leopolz al 14', Daebritz al 29', Popp al 40' del primo tempo e Magull al 13' della ripresa. In questo momento solo tedesche e spagnole sono agli ottavi, le cinesi aspettano l'eventuale rispescaggio delle migliori terze.