Berlusconi: Particolare che Allegri via

MILANO, 17 GIU - "Non conosco il signor Sarri, non so se sia un bene o un male per la Juventus. Prendo atto che Allegri, dopo tutti i campionati che ha vinto in successione, sia andato via dalla Juve e questo mi sembra una cosa abbastanza particolare, che non si è verificata tante volte nel calcio nei tempi passati". Così l'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha commentato l'avvicendamento sulla panchina della Juventus. Berlusconi ha poi confermato che, in passato, Antonio Conte, da poche settimane alla guida dell'Inter, è stato un obiettivo del Milan. "Per un certo momento avevamo pensato potesse essere una buona scelta", ha detto Berlusconi, a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi.