Vela: Mondiale Star, team italiani ok

ROMA, 17 GIU - Due team italiani sono partiti in testa al Mondiale Star di vela, tornato nelle acque dello Yacht club Costa Smeralda, a Porto Cervo (Olbia-Tempio Pausania). I 63 team in gara provenienti da 20 nazioni si sono ritrovati stamattina sul campo di regata, ma hanno dovuto aspettare un'ora prima di darsi battaglia, visto che il vento non riusciva a stabilizzarsi. Le prime due posizioni della classifica provvisoria sono andate a Enrico Chieffi, campione del mondo Star nel 1996, insieme al prodiere Manlio Corsi, che hanno guidato la flotta sin dall'inizio. Al secondo posto, un altro team italiano: Diego Negri - medaglia d'argento all'Europeo Star nel 2016 - con Sergio Lambertenghi. Sul terzo gradino del podio provvisorio gli spagnoli Roberto Bermudez De Castro e Miguel Fernandez Castro.