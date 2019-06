Velasco torna in azzurro, dt giovanili

ROMA, 17 GIU - L'ex ct dell'Italia Julio Velasco torna in seno alla Federazione di pallavolo, raggiungendo un accordo per la nomina a direttore tecnico dell'attività giovanile del settore maschile. Il dirigente argentino, voluto fortemente dal presidente federale che in questa scelta è stato sostenuto dal Consiglio Federale, ha firmato un contratto di due anni e mezzo. Velasco - ricorda la Fipav - ha collezionato 323 presenze da allenatore della nazionale e 35 sulla panchina di quella femminile, "contribuendo a scrivere le pagine più gloriose della pallavolo italiana rendendola al contempo un modello sportivo universalmente riconosciuto. Sarà al lavoro già dalle prossime ore ma verrà presentato ufficialmente alla stampa a luglio quando verranno resi noti i suoi programmi di lavoro". ALla guida dell'Italia, Velasco ha conquistato un argento olimpico, due titoli mondiali e tre europei e numerosi altri trofei.