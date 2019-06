Per A.Espargarò microfrattura al femore

ROMA, 17 GIU - Aleix Espargarò, coinvolto ieri in un incidente durante la gara in Catalogna, ha riportato una microfrattura al femore e una lesione alla tibia sinistra. Al momento sono esclusi danni importanti ai legamenti - informa l'Aprilia - e questo permetterà allo spagnolo di iniziare il recupero quanto prima. La situazione del ginocchio verrà valutata nei prossimi giorni, in vista della gara di Assen. "Sono sollevato dopo che gli esami hanno evidenziato una situazione migliore di quanto inizialmente previsto - ha commentato il pilota - Il mio obiettivo è iniziare il recupero quanto prima e velocizzare il ritorno in sella, compatibilmente con il responso dei medici. Mi hanno già detto che tra un paio di giorni potrò tornare ad andare in bici".