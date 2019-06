Serie C: Ghirelli, playoff un successo

ROMA, 17 GIU - "I play off sono stati un successo testimoniato dai numeri e dalla passione che li ha accompagnati in tutti gli stadi, in tutta Italia. La prova tangibile che siamo davvero la Lega dei comuni e del territorio". Così il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, commentando i dati della fase finale della serie C. Oltre 320.000 tifosi dall' inizio dei play off il 12 maggio, 28 squadre si sono sfidate per arrivare alle due promosse in serie B nella Final Four, dove Pisa e Trapani hanno avuto la meglio su Triestina e Piacenza. Toscani e siciliani si aggiungono a Juve Stabia, Pordenone e Virtus Entella che hanno conquistato la promozione diretta. "C'è stato un cambio di cultura sportiva - ha aggiunge Ghirelli -. A Trieste in uno stadio senza barriere, prima della partita, hanno percorso il perimetro di gioco i presidenti e i dirigenti delle due squadre, insieme al sottoscritto. Siamo andati sotto le curve, ricevendo applausi. Al termine si è svolta la cerimonia di premiazione del Pisa".