Vela: 52 Super Series,Azzurra ci riprova

ROMA, 17 GIU - Scatterà domani, nella baia di Cadice (Spagna), a Puerto Sherry, la seconda prova della 52 Super Series, valida anche per la Royal Cup di vela. La serie di regate a bastone si concluderà sabato 22 giugno. Saranno in otto, inclusa Azzurra, i Tp52 al via, con segnale di avviso alle 13 locali. Azzurra è chiamata a dimostrare le reali potenzialità dopo la prima tappa della 52 Super Series, che l'ha vista concludere ai piedi del podio, occupato da Platoon, Provezza e Quantum. Il livello della flotta è sempre più compatto, l'esperienza specifica nella 52 Super Series di tutti gli equipaggi professionistici offre a ogni team la possibilità di vincere prove e scalare la classifica. La 52 Super Series viene infatti vinta dal team che ottiene il miglior punteggio totale dato dalla somma di ogni singola prova nel corso della stagione, senza alcuna possibilità di scarto, rendendo dunque gli inevitabili passi falsi molto costosi in termini di classifica di campionato.