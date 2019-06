Collina, Var è presente e futuro

ROMA, 17 GIU - La Var è "il presente e il futuro" del calcio. Così Pierluigi Collina, presidente della Commissione arbitri della Fifa, intervenuto a Radio anch'io sport. "Sono contento che la UEFA abbia deciso di utilizzare la Var in Champions" ha aggiunto. "Nel mio ultimo anno all'UEFA è stato uno dei momenti di criticità, perchè qualcuno non era d'accordo sul suo utilizzo. La mia uscita dalla Uefa è stata determinata anche da questo, tra le altre cose. Sono felice che si siano convinti anche loro, il futuro o il presente è la VAR. L'IFAB di cui faccio parte, - ha aggiunto - ha perso un pò della deriva britannica del passato, e ora ne pensa in modo positivo. In Premier si utilizzerà la var dalla prossima stagione". Il futuro riserva altre novità, anche se i tempi non sembrano tanto vicini. Ad esempio la divisione delle carriere fra arbitri centrali e var.