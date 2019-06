Us Open, complimenti di Trump a Woodland

ROMA, 17 GIU - "Congratulazioni a Gary Woodland per il successo nell'US Open. Prestazione fantastica, grande cuore. Ci saranno altri successi nel futuro di questo giocatore". Su twitter Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, ha celebrato così la prima impresa Major in carriera per il trentacinquenne texano capace, in California, di superare la concorrenza di Brooks Koepka, leader mondiale e già vincitore dell'edizioni 2017 e 2018 dell'US Open.