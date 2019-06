Gioghi 2026, Malagò 'siamo ottimisti'

ROMA, 17 GIU - "Partiamo per Losanna carichi di speranze, positività e ottimismo per questa grande sfida e partita olimpica". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento alla presentazione del XXIII Premio Internazionale Fair-Play-Menarini, in vista della partenza per Losanna dove il 24 giugno prossimo il Cio decreterà la candidatura vincitrice, tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are, per organizzare i Giochi olimpici invernali del 2026.