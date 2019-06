Malagò, Totti vuole sentirsi coinvolto

ROMA, 17 GIU - "Il futuro di Francesco Totti? Penso che lui abbia, come tanti di noi, la volontà di fare una cosa in cui si senta pienamente coinvolto e sicuro di quelli che sono i propri mezzi e le proprie capacità". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della conferenza stampa che terrà Francesco Totti questo pomeriggio al Salone d'Onore del Coni per annunciare le sue dimissioni da dirigente della Roma.