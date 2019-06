Capello, "Sarri alla Juve farà bene"

ROMA, 17 GIU - Maurizio Sarri alla Juventus "farà bene". Parola di Fabio Capello che ai microfoni di Radio anch'io sport ha risposto così a una domanda sulle prospettive nel nuovo allenatore bianconero. Capello ha anche minimizzato i mal di pancia napoletani che hanno accompagnato l'arrivo di Sarri alla corte bianconera: "gli allenatori sono professionisti, cercati dalle squadre, non si può pensare di essere fedeli a una maglia. Lo stesso Mourinho disse mai più in Premier se non al Chelsea e poi andò a guidare il Man United". L'ex allenatore di Napoli e Chelsea alla Juventus, "farà bene -ha aggiunto Capello - perchè trova una società perfettamente organizzata che gli darà tutti gli strumenti per fare al meglio il suo lavoro. E' anche una società esigente che chiede, dopo tanti scudetti, di arrivare alla Champions. Non sarà facile, ci sono grande avversari. La squadra è arrivata due volte in finale con Allegri, ma alla Juve non piace arrivare seconda. Sarri dovrà fare il salto di qualità".