Golf, Henderson vince Meijer Classic

ROMA, 17 GIU - Brooke Mackenzie Henderson vince il Meijer LPGA Classic for Simply Give e diventa la sportiva più vincente nella storia del golf canadese, anche a livello maschile. "E' davvero fantastico - la gioia della Henderson - realizzare un primato così significativo. Questo successo rappresenta la svolta in vista del futuro". Nono trionfo LPGA Tour per la ventunenne di Smiths Falls (Ontario) che, nel Michigan, ha conquistato l'antipasto del terzo Major 2019 (dal 20 al 23 maggio è in programma nel Minnesota il KPMG Women's PGA Championship). Superando al fotofinish, con 267 (-21) colpi, la concorrenza della giapponese Nasa Hataoka, dell'australiana Su Oh e delle americane Lexi Thompson e Brittany Altomare, tutte seconde con 268 (-20).